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Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayılar gece görüntülendi
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayılar gece görüntülendi

Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayılar gece görüntülendi

Ayılardan detay görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

Yabancı Turist Ziyaretçiler Biyoloji Yavru Ayılar Krater Gölü 


- Bitlis’in Tatvan ilçesindeki. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında Tatvan ilçesinde 2 bin 2900 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş ve biyolojik türleri ile zengin florasında birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz Nemrut Krater Gölü’nün maskotları olan yavru ayılar, birçok yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmuştu. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen krater gölünü kendilerine yaşam alanı oluşturan ayılar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Burada kamp kuran ve piknik yapan, insanların bıraktığı artık yiyecekler için gece ortaya çıkan çok sayıdaki ayıyı görüntülemek için gece kamp kuruluyor. Gece ortaya çıkan ayılar gazetecilerin objektifine yakalandı. Görüntülendiğini fark eden ayılar ürkerek ormanlık alana girmeye çalıştıkları görülüyor. Krater gölünde yaşayan ayılar, gündüz piknikçilerden arta kalan yiyeceklerle besleniyor. Daha önce de insanların elle beslediği iki boz ayıyla gündeme gelmişlerdi.
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