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Nemrut Kalderası’nda çıkan yangın kontrol altına alındı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Nemrut Kalderası’nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Nemrut Kalderası’nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın detayı

Yangın Ormanlı Yazılı Açıklama Harekete Geç Orman Yangını 

-Söndürme çalışmaları
-Detaylar

( BİTLİS ) BİTLİS

- Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsüyle koruma altına alınan Nemrut Krater Gölü ve Kalderası’nda orman yangını meydana geldi. Öğlen saatlerinde, büyük göl içinde bulunan Martı Adası karşısında başlayan yangına ilk olarak yöre halkı müdahale etti. Kısa sürede bölgeye Tatvan Belediyesi İtfaiye ekipleri, Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, AFAD, AKUT ekipleri sevk edildi. Tatvan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada “Nemrut Kalderası'nda yangın ihbarı gelmesi üzerine belediyemiz itfaiye ekipleri hemen harekete geçerek bölgeye intikal etti. Belediyemize bağlı itfaiye ekipleri, Orman İşletme Şefliği, Milli Parklar, AKUT ve AFAD ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 dekar alanın yandığı ormanlık alanda ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor.” denildi.
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