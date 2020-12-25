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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Nehre düşen karacayı kurtarmak için gözünü kırpmadan suya atladı

Nehre düşen karacayı kurtarmak için gözünü kırpmadan suya atladı

Suda yaşam mücadelesi veren karacanın görüntüler

Yaşam Mücadelesi Kamera Belediye Çalışanı Sudan Cep Telefonu 

-Karacayı kurtarmak isteyen belediye çalışanının suya atma ve karacayı kurtarma görüntüleri

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’in Borçka ilçesinde itfaiye çalışanı Memduh Kurtuluş, Çoruh nehrine düşen karacayı görünce hiç düşünmeden nehre atladı. Karacayı sudan çıkartmayı başaran itfaiye çalışanı, bütün müdahalesine rağmen karacayı hayata döndüremedi. O anlar ise cep telefonu tarafından kaydedildi. Borçka Belediyesi İtfaiye çalışanı Memduh Kurtuluş, Çoruh nehri kenarında gezindiği sırada nehirde çırpınan bir karacayı fark etti. Yiyecek aradığı sırada suya düştüğü tahmin edilen karacayı kurtarmak isteyen belediye çalışanı elbiseleriyle birlikte soğuk sulara atladı. Bir süre karacanın peşinden sürüklenen Kurtuluş, daha sonra yüzerek karacaya ulaştı. Etraftaki vatandaşların yardımıyla karaca sudan çıkartıldı. Sudan çıkartılan karacanın yaşamadığını fark eden vatandaşlar yeniden hayata döndürmek için caba harcasalar da başaramadılar. Karaca kısa süre sonra can verdi. O anlar ise etrafta bulunanlar tarafından saniye saniye cep telefonuna kamerasına kayıt edildi.
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