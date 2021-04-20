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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Nehre düşen 6 yaşındaki İpek’ten haber alınamıyor

Nehre düşen 6 yaşındaki İpek’ten haber alınamıyor

Fotoğraf

Küçük Kız Gesi Kız Çocuğu 

-Arşiv görüntüler

( AĞRI -EK)- Kar sularının erimesiyle şiddetlenen nehir küçük kızı sürükleyerek götürdü AĞRI

- Ağrı’nın Diyadin ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken nehre düşen İpek Y.'denhaber alınamıyor. Murat Nehrine düştükten sonra metrelerce sürüklenerek gözden kaybolan küçük kızı arama çalışmaları devam ediyor.Edinilen bilgilere göre olay bugün öğle saatlerinde Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde meydana geldi. 6 yaşında ki İpek Y. 4 arkadaşı ile birlikte Murat Nehri yakınlarında oyun oynarken dengesini kaybederek nehre düştü. 100 metre kadar sürüklenen küçük İpek dakikalar sonra gözden kayboldu.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma, 112 Acil Sağlık Ekipleri ve AFAD personeli sevk edildi. Murat Nehri içerisinde arama çalışmaları başlatıldı. Henüz haber alınamayan küçük İpek’i arama çalışmaları sürerken Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ise çalışmaları bizzat yerinde takip ediyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, suyun çok şiddetli olduğunu buna rağmen küçük İpek’i arama çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade ederek,“ 4 arkadaş oynarken 6 yaşında ki İpek Yıldız isimli kız çocuğu nehre düşüyor yaklaşık 100 metre sürükleniyor. Haber alınca hemen buraya geldik. Bütün personellerimizle arama çalışmaları devam ediyor. Su kar suların erimesi ile birlikte şiddetli ve bulanık akıyor. Arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.” dedi.
Kar sularının erimesiyle şiddetlenen Murat Nehrinde ki arama çalışmaları gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.
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