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Nehre daldı, elleriyle balık tuttu
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Nehre daldı, elleriyle balık tuttu

Nehre daldı, elleriyle balık tuttu

Suya dalarak balık tutan adam

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Yumurta Tarım Altın Balık Tutma Balık Tutmak 


- Erzincan’dan geçen Karasu Nehri'nde çıplak elle balık tutan vatandaş görenleri şaşırttı. Erol Bingöl isimli vatandaş Karasu Nehri'nde olta ile balık tutmak mümkünken suya dalarak çıplak elle balık avladı. Balık tutmayı hobi haline getiren Bingöl tutuş tarzıyla görenleri şaşırttı. Nefesini tutarak suyun altına dalan Bingöl, kenarda bulunan sazlık ve çalı diplerindeki balıkları çıplak elle avlayarak kendisini bekleyen arkadaşlarını adeta sevince boğdu. Balık tutmayı küçük yaşta öğrendiğini kaydeden Bingöl, “Genelde eş dostla gider, balıkları elimle tutarım. Ufak tefek ve karnında yumurtası olan balıkları asla tutmam” dedi.

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