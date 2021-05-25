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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Necip Fazıl Kısakürek vefatının 38. yılında Bayrampaşa’da anıldı

Necip Fazıl Kısakürek vefatının 38. yılında Bayrampaşa’da anıldı

Müzik dinleti

Edebiyat Paşalı Allah Üstad Düşünür 

-Başkan konuşma
-Şiir dinleti
-Seyirciler
-Sergi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Necip Fazıl Kısakürek vefatının 38’inci yılında Bayrampaşa Belediyesi'nin gençlere yönelik düzenlediği programda anıldı. Programda söyleşi, sergi, şiir ve müzik dinletisi etkinlikleri yer aldı. Türk edebiyatının en önemli isimlerinden olan şair, yazar, düşünür Necip Fazıl Kısakürek vefatının 38’inci yılında Bayrampaşa Belediyesi'nin düzenlediği programda anıldı. Necip Fazıl’ın gençlere verdiği öneme binaen özellikle gençlere yönelik düzenlenen programa “Necip Fazıl’ın Gençleri Gençlerin Necip Fazıl’ı” ismi verildi.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in de katıldığı anma programı kapsamında söyleşi, sergi, şiir ve müzik dinletisi gibi etkinlikler düzenlendi.
Programa Bayrampaşalı gençler yoğun ilgili gösterdi. Belediye Başkanı Atila Aydıner gençlere seslenerek, “Sevgili gençler, bugünkü programımıza iştirak etmeniz nedeniyle her birinizi yürekten kutluyorum tebrik ediyorum. Üstad bizim için bir rehberdir bir öncüdür. Vefat etse de etmese de bizimle beraberdir. 2023, 2024, 2053 ve 2071’de üstadımızın ışığıyla beraber bu ülkeyi geleceğe hazırlayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeşler topluluğu olacağız. Hep birlikte inşallah Türkiye olacağız” şeklinde konuştu.
(FT-ZA-
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