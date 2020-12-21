Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
‘Ne geziyorsunuz’ kavgasında 2 kişi yaralandı. Yaşanan panik kamerada

‘Ne geziyorsunuz’ kavgasında 2 kişi yaralandı. Yaşanan panik kamerada

kavga sonrası yaralıların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

Hafta Sonu Hastane Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sanayi Sitesi 

-yaralılara müdahale eden vatandaşlar
-olay yerine gelen ambulansın yaralılara müdahale edip götürmesi
-olay yerindeki polisler
-yerdeki bıçaklar
-inceleme yapan polisler
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Kısıtlama kavgası kanlı bitti ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dün başlayan tartışma bu gün kavgayla bitti. Bıçakların da kullanıldığı ve 2 kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi eski sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre sanayide bekçilik yapan Mahmut S., hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sanayide gezen Mehmet B. ve Halil B. kardeşlerle “Kısıtlama var, burada ne geziyorsunuz” diye tartıştı. Olay yerinden ayrılan kardeşler bu gün yeniden sanayiye gitti. İki kardeş ile bekçi ve ismi öğrenilemeyen oğlu arasında kavga çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada Mehmet B. ve Halil B. kardeşler bıçakla yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga sonrası eski sanayi sitesine giden polis ekipleri, kavgaya karışan bekçiyi gözaltına alırken kaçan oğlunu yakalamak için de çalışma başlattı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde içeride kavga eden kardeşlerin dışarı çıkarılmaları ve yere düştükten sonra vatandaşların müdahalesi yer alıyor. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılıyor. (Şİ-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement