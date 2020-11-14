Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
‘Ne bakıyorsun’ tartışmasında kan döküldü: 1’i ağır 2 yaralı

‘Ne bakıyorsun’ tartışmasında kan döküldü: 1’i ağır 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Silahlı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-yaralıdan görüntü
-sağlık ekipleri
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- -Bursa’da yoldan geçerken “ne bakıyorsun” tartışması silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi ağır 2 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan iki şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi İntizam mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 03.00 sıralarında Ahmet K., Ahmet Nuri H., eve giderken başka bir grup ile karşılaştı. 12.çiçek sokak üzerinde karşılaşan Yunus E., ve Tayfun Ü., iddiaya göre, Ahmet K., ile Ahmet Nuri H.,’ye ‘ne bakıyorsun’ diye seslendi. Ardından iki grup arasında sözlü tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesiyle Yunus E., ve Tayfun Ü., yanlarında taşıdığı pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Silah seslerini duyan vatandaşlar olay yerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Ardından da yaralı Ahmet K., ve Ahmet Nuri H., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Nuri H’nin durumu ciddiyetini korurken Ahmet K’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan iki şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı