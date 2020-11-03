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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Nazilli Devlet Hastanesi bahçesinde şüpheli çanta paniği

- Nazilli Devlet Hastanesi bahçesinde şüpheli çanta paniği

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

Polis Hastane Devlet Hastanesi Şüpheli Çanta Polis Ekipleri 

-POLİS EKİPLERİ
-GENEL VE DETAYLAR

( AYDIN )- Şüpheli çantanın imhası için Aydın’dan ekipler yola çıktı AYDIN

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde devlet hastanesi bahçesindeki bir bankta bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba olduğundan şüphelenilen çantanın imhası için Aydın’dan uzman ekipler çağrılırken, polis hastaneyi güvenlik çemberine aldı. Nazilli Devlet Hastanesi’nin poliklinikler girişinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, bir bankın üzerindeki şüpheli çantayı görünce bölgeyi güvenlik çemberini aldı. Şu anda hastanede endişeli bekleyiş devam ederken, polis bölgede adeta kuş uçurtmuyor. (İK-Y)
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