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Nazilli’den toplanan yardımlar Manavgat’a ulaştı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Nazilli’den toplanan yardımlar Manavgat’a ulaştı

Nazilli’den toplanan yardımlar Manavgat’a ulaştı

MANAVGATA ULAŞAN HAYVAN YEMLERİNİN DAĞITIMI

Fedakarlık Geçmiş Olsun Yangın Felaket Hayvan 

-AYDIN NAZİLLİ'DEN ÇIKAN YARDIM KAMYONLARINDAN GÖRÜNTÜ

( AYDIN ) AYDIN

- Nazilli Belediyesi ve ilçe halkının imecesiyle ülke genelinde yangından zarar gören ilçelere destek için gönderilen yonca ve hayvan yemleri Manavgat’a ulaştırıldı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın önderliğinde ilçe sakinlerinin yardımlarıyla toplanan 2 kamyon yonca ve hayvan yemi Antalya’nın Manavgat ilçesine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sabah erken saatlerde ulaşan yardımlar, Manavgat Belediyesi’ne ait araçlara aktarılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıma çıkarıldı. Desteklerinden dolayı Nazilli Belediyesi’ne ve Nazilli halkına teşekkür eden Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç; “Yaşanan felaket bizleri derinden etkiledi. Şuan ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor. Bizler elimizden geldiğince müdahale etmeye çalışıyoruz ancak maalesef ki kaybımız çok büyük. Öncelikli ihtiyacımız havyan yemi ve kuru gıda. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yapılan yardımların devam edeceğinin altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Ülkemizin dört bir yanından acı haberler gelmeye devam ediyor. Maalesef ki yangın sayımız arttı. Bizler Nazilli halkı olarak felaketi yaşayan kardeşlerimizin yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu zor günleri de hep birlikte aşacağız. Büyük fedakarlıklarla kazandığımız bu toprakları yeniden yeşerteceğiz. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. (İK-Y)
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