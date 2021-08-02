Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Nazilli’den Bozdoğan’a yardım eli
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Nazilli’den Bozdoğan’a yardım eli

Nazilli’den Bozdoğan’a yardım eli

başkan özcan ile röp

Yangın Ormanlı Sivil Toplum Harekete Geç Hayvan 

-konvoydan detay

( AYDIN -ÖZEL) AYDIN

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın öncülüğünde örgütlenen TRAC Üyeleri, çıkan yangın dolayısıyla Bozdoğan’a desteğe koştu. Çok sayıda araç ve ekipmanla Nazilli’den hareket eden Başkan Özcan ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nazilli Şubesi Üyeleri, bugün öğle saatlerinde Bozdoğan’a bağlı Başalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve Muğla sınırını aşarak Kavaklıdere Mahallesi'ne kadar dayanan yangında ekiplere ve vatandaşlara destek olmak üzere yola çıktı. Nazilli Belediyesi ve TRAC üyelerinin kısa sürede örgütlenerek başlattıkları destek çalışmasının resmi makamlar ve vatandaşlardan gelmesinin hemen ardından çalışma başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Dün yaptığımız yardımların ardından bugün de Bozdoğan ve Kavaklıdere’deki yangına destek için belediyemiz ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte harekete geçtik. Saha desteği ve teknik destek amacıyla yola çıktık. Biz vatandaşlarımızdan yangınlara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuyorum. Buharkent’te çıkan yangında vatandaşlarımız büyük bir özveri ile yangını söndürdü. Bu özveriyi tüm vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Bu yangınları çıkarak hainleri de şiddetle lanetliyorum” dedi.
Öte yandan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın önderliğinde ilçe sakinlerinin yardımlarıyla toplanan 2 kamyon yonca ve hayvan yemi Antalya’nın Manavgat ilçesine dün ulaştırılmıştı. (AS- UE-OD-Y)
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı