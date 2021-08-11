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Nazilli’de zirai alanda yangın çıktı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Nazilli’de zirai alanda yangın çıktı

Nazilli’de zirai alanda yangın çıktı

Yangından görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

Yangın 


- Aydın’ın Nazilli ilçesindeki zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Ocaklı Mahallesindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir anda geniş bir alanı kaplayan alevleri söndürmek için ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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