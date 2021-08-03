Nazilli’de yangınlara karşı havadan ve karadan denetim yapılıyor

-zabıta ekiplerinin ormanda dolanması

-Belediye başkanıKürşat Engin Özcan'ın açıklamaları



( AYDIN -DRONE) AYDIN



- Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçede çıkabilecek olası yangın durumuna karşı karadan ve havadan denetimlerin sağlandığını açıkladı.

Ülke genelinde çıkan yangınların ardından bölgede kritik öneme sahip olan Nazilli’de belediye ekipleri olası yangın durumuna karşı teyakkuza geçti. Sahada Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle birlikte incelemelerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, karadan ve havadan denetimlerin yapıldığını duyurdu. Kontrollerin gece gündüz demeden görevli ekipler tarafından devam ettirileceğini belirten Başkan Özcan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Ülkemiz yangın yerine dönmüş durumda. Bunda; kuraklığın, sıcaklığın, iklim değişikliği gibi doğal unsurların etkisi olabileceği gibi insan etkisi gibi kasıtlı yangınların da söz konusu olduğunu gelişen olaylardan öğreniyoruz. Hassas bir bölgedeyiz. Dün Muğla Kavaklıdere’de akabinde Bozdoğan Başalan’da bir yangın çıktı. Teröristlerin kastıyla çıkarılan yangınlar olduğunu düşünüyoruz. Dikkatsizliğin neden olabileceği olası yangınlara karşı da hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Orman Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız da büyük bir gayret içerisindeler. Kentimizde yangın çıkmadan önce halkımızın bilinçlendirmek adına paylaşımlarda bulunduk. Bugün de sahada kontrollerimizi başlattık. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizle ve yerelde muhtarlarımızla birlikte sahada kontrollerde bulunuyoruz. Hem karadan hem de havadan denetimlerde bulunarak, teknolojik imkanları kullanarak denetimlerimiz devam edecek.” Tüm Nazilli halkını duyarlı ve hazır olmaya davet eden Başkan Özcan; “En küçük bir ihtimali dahi göz ardı etmesinler. Küçücük bir kıvılcım bütün memleketin yanmasına sebebiyet verebilecektir. Böyle cennet ormanların, doğal yaşamın ve insan hayatının kararmasına yol açabilecek her türlü olayın karşısında olmak adına herkesi tedbirli olmaya davet ediyorum” dedi.

(OD-Y)

