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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Nazilli'de sağanak sele neden oldu; sokaklar çamur deryasına döndü

Nazilli'de sağanak sele neden oldu; sokaklar çamur deryasına döndü

-Yağış sonrası cadde ve sokaklardan genel görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

Sağanak Yağış 


- Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sokakları çamur deryasına çevirirken, bazı evleri su bastı.Yeşil Mahalle Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde bir anda etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar yağmur sularının getirdiği çamurla ve molozlarla doldu. Bazı evleri su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Dışarıda kalan vatandaşlar sokakları kaplayan çamur nedeniyle evlerine ulaşmakta güçlük çekerken, bazı araçlar da ulaşımda güçlük çekti. Nazilli Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edilirken, cadde ve sokakların çamurdan arınması için çalışma başlatıldı.
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