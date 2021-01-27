Nazilli’de kumara geçit yok



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye 8 bin 16 Tl ceza kesildi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karaçay Mahallesi 34 Sokakta yer alan bir evde kumar oynandığını tespit etti. Evde yapılan aramada 26 deste iskambil kağıdı, 1 adet okey takımı, 9 adet yaz-boz kağıdı ele geçirdi. İkamette kumar oynayan 6 kişiye toplam da 8 bin 16 TL idari para cezası yazıldı. İkamet sahibi A. K. (46) hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli tahkikat başlatıldı. (OD-Y)



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