Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Nazilli’de kumara geçit yok

Nazilli’de kumara geçit yok

-Polis kamerası görüntüleri

( AYDIN ) AYDIN

Kambi Para Cezası Tahkikat İskambil Kağıdı Kamera 


- Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye 8 bin 16 Tl ceza kesildi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karaçay Mahallesi 34 Sokakta yer alan bir evde kumar oynandığını tespit etti. Evde yapılan aramada 26 deste iskambil kağıdı, 1 adet okey takımı, 9 adet yaz-boz kağıdı ele geçirdi. İkamette kumar oynayan 6 kişiye toplam da 8 bin 16 TL idari para cezası yazıldı. İkamet sahibi A. K. (46) hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli tahkikat başlatıldı. (OD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement