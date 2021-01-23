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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Nazilli’de kumar baskını

Nazilli’de kumar baskını

baskından görüntü

( AYDIN ) AYDIN

Kambi Para Cezası İskambil Kağıdı 


- Aydın’ın Nazilli ilçesinde gece yarısı yapılan kumar baskınında 14 şahsa 19 bin TL cezai işlem uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bir süredir kumar oynatıldığından şüphelenerek takip ettiği Karaçay Mahallesi’nde bir adrese gece yarısı baskın yaptı. İkamete yapılan aramada, kumar oynamak amacıyla kullanılan çeşitli renklerde 104 adet pul, 204 adet Yaz-Boz kağıdı, 6 deste iskambil kağıdı ele geçirilerek, 2 bin 410 TL paraya el konuldu. İkamet içerisinde bulunan 14 şahsa kumar oynamaktan Kabahatler kanununun ilgili maddesi gereğince toplam 19 bin TL idari para cezası uygulandı. N.T. isimli şahsa Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.
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