Nazilli Belediyesi’nin tanıtım atağı sürüyor

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( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın en büyük ilçesi olan Nazilli İlçe Belediyesi, sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında ilçe tanıtımında sanatla işbirliği yapıyor. Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında birbirinden güzel yüzlerce eser vatandaşlara dağıtılıyor. El Sanatları Öğretmeni Filiz Aydın öncülüğünde Belediye tarafından yürütülen kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere boyama sanatından çini sanatına kadar birçok sanat dalı kullanılarak hazırlanan geri dönüşümlü malzemelerden elde edilen çantadan porselene ve kahve fincanına kadar birçok eser üretiliyor. Nazilli Belediyesi Personeli Yasemin Balıkçı; “Biz burada Nazilli’mizi anlatan ve tanıtan birçok eser yapmaktayız. Başkanımız, ziyaretlerinde ve konukları geldiğinde bu eserleri hediye ediyor. İlçe tanıtımı açısından çok önemli bulduğumuz bu görevi yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Günde ortalama 150-200 çanta üretebiliyoruz” dedi.

El Sanatları Öğretmeni Filiz Aydın; “Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan öncülüğünde Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde atölye kurduk. Şu anda Nazilli halkına yönelik dağıtılan çanlar başta olmak üzere çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere çanta ve porselen yapıyoruz. Bu çalışmalarda belediye personelimiz görev alıyor. Yapmış olduğumuz eserler çeşitli sosyal faaliyetlerde kullanılarak halkımızı dağıtılıyor. Sosyal Belediyecilik kapsamında hem ilçenin tanıtımı hem de vatandaşlarımıza verilen değerin bir göstergesi olarak geri dönüşümlü malzemelerden ürettiğimiz bu eserler yine halkımıza dağıtılıyor. El emeği göz nuru eserlerimizi halkımıza hediye ediyoruz" dedi.

Ege Sanat Birliği Başkan Yardımcısı Gül Soyalar, Nazilli'deki eserlerin Nazilli'yi anlatıyor olmasının çalışmaları daha da değerlendirdiğini belirterek başkan Özcan'a teşekkür etti. Ege Sanat Birliği Başkanı Nurettin Ataman ise “Ege Sanat Birliği Sanatçıları olarak bizde bir sergi açmak için çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Nazilli’deki bu sergi salonuna geldiğimizde bu el emeği göz nuru işleri görünce hayran oldum. Bunları başka belediyeler sipariş üzerine yaptırıyorlar ama burada gördüğüm kadarıyla arkadaşlarımın çok büyük emekleri var. Bu şekilde bunların yaşatılması çok hoş. Umarım böyle şeylerin devamı gelir. Bizim birliğimizde de çok değerli sanatçı arkadaşlarınız var. Böyle bir emek gördüğümüzde etkileniyoruz. Umarım bunlar böyle şekilde devam eder ve yaşatılır” dedi.

Öte yandan tarihi Sümer Basma Fabrikası’nın 1937 yılında Atatürk tarafından açılışının 84. yılı anısına çanta ve seramik üretimlerinin de sürdüğü ve çeşitli sanat dallarında kursların da açılacağı belirtildi. (AS-İK-Y)

