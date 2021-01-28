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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Naylon poşetle kaydılar, çocuklar gibi eğlendiler

Naylon poşetle kaydılar, çocuklar gibi eğlendiler

Vatandaşların kayak yapmasından detaylar

Ölümsüz Kamera Kar Yağışı Irak 

-Kayak yapan vatandaşlar drone görüntüsü

( SİVAS -ÖZEL-DRONE) SİVAS

- Sivas’ın Kangal ilçesinde bir grup vatandaş kayak pistine dönüştürdükleri alanda plastik poşet ve torbalarla kayak yaparak çocuklar gibi eğlendi, o anlar drone ile görüntülendi. Sivas’ta geçtiğimiz haftalarda aylardır beklenen kar yağışı etkisini göstermişti. Büyüğünden küçüğüne herkesin sevindiği kar yağışıyla birlikte birçok renkli görüntü ortaya çıktı. Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Etyemez köyünde de bir grup vatandaş karı eğlenceye çevirdi. Vatandaşlar köyde bulunan yüksek bir bölgede kayak yaptılar. Plastik poşet ve torba ile kayan vatandaşlar doyasıya eğlendiler. Vatandaşlar eğlenceli anları ölümsüzleştirmeyi de unutmadı. O anları drone kamerası ile kaydettiler. Kayak yapan vatandaşlardan Mehmet Atmaz, “Normalde yaz tatilinde geliyorduk. Bu sene de kar yağdı gelip karın tadını çıkaralım dedik. Kızak kaydık, yerimizde çok güzel. Biraz dik yoruyor ama çok zevkli. 10 numara herkese tavsiye ederim. Burası Sivas Kangal etyemez köyü. Herkesi bekleriz. Hep yazın değil kışında gelin. Memleketi yalnız bırakmayın’’ dedi.

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