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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Navigasyonlu ayakkabı - Japonlar görme engellilere yol gösteren ayakkabı üretti - Titreşimle yön tarif ediyor

- Navigasyonlu ayakkabı - Japonlar görme engellilere yol gösteren ayakkabı üretti - Titreşimle yön tarif ediyor

ayakkabıdan detaylar

( TOKYO ) - Navigasyonlu ayakkabı- Japonlar görme engellilere yol gösteren ayakkabı üretti- Titreşimle yön tarif ediyor TOKYO

Navigasyon Görme Engelli Akıllı Telefon Görme Engelliler 


- Japon mühendisler, görme engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere "titreşimle yön tarif eden navigasyonlu ayakkabı" geliştirdi. Dünyaca ünlü Japon otomativ devi Honda, kendi desteği ile kurulan Ashirase adlı şirketle birlikte navigasyonlu ayakkabı geliştirdi. Ashirase" adı verilen sistem, akıllı telefon uygulaması ile eşgüdümlü çalışırken, ayakkabı içine konulan bir iskelet sistemi ile 2 adet sensörden oluşuyor. Kamuoyuna tanıtılan Ashirase, ayak üzerine uygulanan farklı yoğunluk ve yöndeki titreşimlerle konum tarif ediyor. Şirket, yolda yürürken herhangi bir mobil cihaza bakamayan ya da sesli komutları duyamayan kişilerin de kullanabileceği sistemin gelecek yıl piyasaya sürülmesinin beklendiği kaydedildi.
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