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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Navigasyon mağduru sürücü, tırla ara sokakta sıkıştı

Navigasyon mağduru sürücü, tırla ara sokakta sıkıştı

Drone görüntüsü

Mahsur Kaldı Polis Navigasyon Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Sıkışan tırdan detay
-Röportaj

( İSTANBUL -DRONE)- Üsküdar'da sokakta sıkışan tır havadan görüntülendi İSTANBUL

- Üsküdar’da navigasyonu takip ederek dar bir ara sokağa giren tır sürücüsü, tırın dorse kısmı sokakta sıkışınca mahsur kaldı. Olay sonrası sıkışan tırı kurtarmak üzere adrese belediye ekipleri sevk edildi. Tırın sokakta sıkıştığı o anlar ise havadan görüntülendi. Olay, Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Eski Keresteciler Sokak’ta akşam saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, navigasyonu takip ederek ara sokağa giren sürücü, tırın dorsesinin sokakta sıkışması sonrası mahsur kaldı. Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri sokağı kapatarak güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ise sıkışan tıra müdahale etti. Belediye ekipleri ilk olarak tırın kupa kısmını kurtardıktan sonra uzun süren çalışmalar neticesinde sokakta sıkışan dorse kısmını da kurtarmak için çalışmalara başladı.
Öte yandan tırın sokağa girdiği esnada dükkanların tabelalarına çarpması sonucu ufak çapta maddi hasar oluştu. "Navigasyona bakarak sokağa girdi" Yaşanan olayı gören çevre esnafından Fahrettin Ayaz, “Tır sokağa girip mesafeyi ayarlayamayınca burada sıkışıp, kaldı. İtfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede kurtarmalarını bekliyoruz. Normalde bu tırın otobanda gitmesi gerekir. Sürücüyü herhalde bilgilendirmemişler. Navigasyona bakarak girmiş ama biraz da görmek lazım” diye konuştu.
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