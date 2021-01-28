Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Navalny'nin Tutukluluğuna İtiraz Talebi Reddedildi

- Navalny'nin Tutukluluğuna İtiraz Talebi Reddedildi

Navalny'nin basın ofisinden paylaşılan görüntü

( MOSKOVA ) - Navalny'nin tutukluluğuna itiraz talebi reddedildi MOSKOVA

Polis Kamera Urus Hapis Cezası İktidar 


- Rusya’da mahkeme, Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin hapis cezasına yönelik itiraz duruşmasında Navalny’nin tutukluğunun devamına karar verdi. Rusya'da zehirlenmesinin ardından Almanya'da tedavi olan Alexei Navalny, Moskova'ya dönerken havaalanında polisler tarafından önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. Navalny’nin tutuklanması, Rusya genelinde büyük yankı uyandırırken, diğer ülkelerden de tepkiler ardı ardına gelmişti. Navalny de 15 Şubat olarak belirlenen duruşma tarihini beklemeden Moskova Bölge Mahkemesi'ne başvurarak, hakkındaki tutukluluk kararına itiraz etmişti. Moskova Bölge Mahkemesi, Navalny'nin çevrimiçi olarak katıldığı duruşmada muhalif liderin tutukluluğu kararına yapılan itiraz başvurusunu değerlendirdi. Duruşmada söz alan Navalny’nin, destek mitinglerinde yer aldığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan kardeşi Oleg Navalny'i sorması üzerine sesi bir süreliğine kesilirken, görüntüsü ise monitörlerde görülmeye devam etti. Navalny savunmasında, avukatlarının kendisiyle iletişim kurmasına fırsat verilmediğini söyleyerek, "Avukatlarımla iletişim kuramıyorum. Yanımda ellerinde kamera olan 2 polis var, sürekli bana bakıyorlar" dedi.
"20 yıldır ülkeyi soyanlar var" İktidara yönelik sert ifadeler kullanan Navalny, "Rusya'da kanunları, insanları korkutmak için kullanıyorlar. 20 yıldır ülkeyi soyanlar, benim gibi insanları susturmak istiyor. Kendime güveniyorum ve açıkça söylüyorum, onlar ülkenin efendileri değil. Milyonlarca insan benim gibi düşünüyor ve ülkemizin soyulmasına izin vermeyecek" dedi.
Navalny'nin tutukluluğuna devam kararı Navalny'nin savunmasının ardından karar okundu. Mahkeme, Navalny’nin 15 Şubat’taki duruşmaya kadar tutukluluğunun devam etmesine karar verdi. Duruşmanın ardından Navalny tekrar cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement