- Navalny'in Serbest Bırakılması İçin Bulgaristan’da Gösteri Düzenlendi



- Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin Bulgaristan’daki destekçileri, başkent Sofya ve Varna’da sokaklara dökülerek, Navalny’nin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Rusya’da zehirlendikten sonra Almanya’ya tedavi altına alınan Rus muhalif lider Aleksey Navalny, tedavisinin tamamlanmasından sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. Navalny destekçileri, muhalif liderin serbest bırakılması için protestolara devam ediyor. Rusya’daki gösterilerin yanı sıra Navalny’in Bulgaristan’daki destekçileri de gösteri düzenledi.

Bulgaristan’daki Navalny destekçileri, başkent Sofya ve Varna’da sokaklara döküldü. Ülkedeki gösterilerin, Rusya'da ülke genelinde gerçekleştirilen eylemlerin devamı olduğunu belirten protestocular, Sofya’daki Rusya Büyükelçiliği önünde toplanarak, Navalny’in serbest bırakılmasını istedi. Karadeniz kıyısındaki Varna’da da Rus Başkonsolosluğu önüne toplanan göstericiler, Navalny’in haksız yere tutuklu bulunduğunu savundu. Bulgar medyası, söz konusu iki şehirdeki gösterilerin yaklaşık bir yıl önce Bulgaristan'dan siyasi sığınma talebinde bulunan Rus muhalif lider Evgeniy Çupov tarafından organize edildiğini öne sürdü. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’daki barışçıl protestocuların gözaltına alınmasını kınadıklarını vurgulamıştı.



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