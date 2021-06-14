Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
NATO Zirvesi yoğun güvenlik ve salgın tedbirleriyle başlıyor - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg (2)

NATO Zirvesi yoğun güvenlik ve salgın tedbirleriyle başlıyor - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg (2)

- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamasıNATO: Türkiye, ABD gibi NATO ülkeleri Afganistan için diyalog halindeBRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD gibi bazı NATO müttefiklerinin Afganistan'da bulunan havaalanı gibi kritik altyapıların sürdürülebilir olması için doğrudan diyalog halinde olduklarını söyledi.

Stoltenberg, Belçika 'nın başkenti Brüksel'de öğleden sonra düzenlenecek NATO Zirvesi için NATO karargahına gelişinde açıklama yaptı."Bugün transatlantik ilişkilerimizde yeni bir bölüm açıyoruz." diyen Stoltenberg, NATO Zirvesi'nde liderlerin birçok konuyu ele alacaklarını, bunlar arasında Rusya ve Çin'in de bulunduğunu söyledi.

Stoltenberg, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş'tan beri en düşük seviyesinde. Bunun nedeni Rusya'nın saldırgan eylemleri. İnanıyorum ki liderler Rusya'ya yönelik 'diyalog ile birleştirilmiş güçlü savunma' şeklindeki ikili yaklaşımımızı teyit edecek." dedi.
Çin konusuna da değinin Stoltenberg, "Çin ile fırsatlar var. Çin ile iklim değişikliği ve silahların kontrolü konusunda çalışmalıyız. Ancak Çin'in askeri güçlenmesi, artan etkisi ve zorlayıcı tavırları da güvenliğimiz bakımından bazı sınamaları ortaya koyuyor. Bunlara İttifak olarak birlikte eğilmeliyiz." diye konuştu.
- Türkiye ve ABD gibi ülkeler Afganistan için diyalog içindeStoltenberg, NATO'nun Afganistan'daki misyonunu sonlandırma kararıyla ilgili bir soru üzerine, Afganları desteklemeye devam edeceklerini, Afgan güvenlik güçlerine mali yardımın süreceğini aktardı.Afgan güvenlik güçlerinin ülke dışında eğitimi üzerinde çalıştıklarını bildiren Stoltenberg, şöyle devam etti:"Havaalanı dahil kritik altyapıların nasıl sürdürülebilir olacağı konusunda da çalışıyoruz. NATO destek sağlamayı planlıyor. Kabil'de uluslararası bir havalimanını nasıl sürdürülebilir yapacağımız konusunda ABD ve Türkiye gibi bazı NATO ülkeleri de doğrudan diyalog içindeler. Bu hem NATO müttefikleri hem de tüm uluslararası camia için diplomatik mevcudiyet ve yardımların devamı bakımından önemli." - "Güçlü birlik mesajı"Stoltenberg, liderlerin NATO 2030 gündemini de bugünkü toplantıda onaylayacağını kaydederek bunun kolektif savunmanın güçlendirilmesi, mukavemetin kuvvetlendirilmesi ve NATO'nun teknolojisinin ilerletilmesini içerdiğini söyledi.

NATO tarihinde ilk kez "iklim değişikliği ve güvenlik" başlığının da bir zirvede konuşulacağını ifade eden Stoltenberg, savunma harcamalarındaki artışın sürmesi gerektiğini belirtti.
Stoltenberg, "Bugün alacağımız kararlarla güçlü bir birlik ve kararlılık mesajı vereceğimize, NATO'yu küresel rekabet ortamında daha güçlü yapacağımıza inanıyorum." dedi.

İklim Değişikliği Güvenlik Güçleri Askeri Güç Toplantı Uluslararası 

İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement