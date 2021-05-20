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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
NATO, 'Vuran' adlı Türk zırhlı aracını tanıttı

NATO, 'Vuran' adlı Türk zırhlı aracını tanıttı

NATO, "Vuran" adlı Türk zırhlı aracını tanıttı - Türk zırhlı aracından detaylar - Zırhlı aracın gidişiBRÜKSEL (AA) - NATO'nun sosyal medya hesabında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterindeki "Vuran" zırhlı aracını tanıtan video yayımlandı.NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahının (SHAPE) Twitter hesabındaki paylaşımda, Türkiye'nin NATO'ya bağlı Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvvetinin (VJTF) bu yılki liderliğini üstlendiği hatırlatıldı."Vuran" zırhlı araçlarının bu misyon için hayati önem taşıdığı belirtilen paylaşımda, "Videoyu izleyin ve Vuran ile tanışın." ifadesi yer aldı.Türk askerleri ve Vuran araçlarına ait görüntülerin bulunduğu videoda, Vuran'a ait teknik bazı özelliklere de yer verildi.
Vuran 4X4 hafif zırhlı taktik tekerlekli yerli zırhlı araçları harekatlarda görev alıyor. Vuran; yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip bulunuyor. Araçlar, güçlü motor ve aktarma organlarıyla muharebe yüklü ağırlıkta yüksek hareket kabiliyetiyle görev yapabiliyor.

Sosyal Medya Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Balistik Kabiliyet 

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