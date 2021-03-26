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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı

NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı

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( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Paylaşım Sitesi Tatbikat Sosyal Paylaşım 


- Millî Savunma Bakanlığı (MSB), NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021’in Alarm Safhası başladığını açıkladı.
MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından tatbikatla ilgili yaptığı paylaşımda, “NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021’in Alarm Safhası başlamıştır. NATO VJTF 21’de görev alan 3’üncü Kor. (HRF) K.lığı ve 66’ncı Mknz.P.Tug.K.lığı, tatbikatın hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal hazırlıklarını tamamlamıştır” dedi.
(ME
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