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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
NATO Tatbikatı'na katılacak birlikler eğitime başladı

NATO Tatbikatı'na katılacak birlikler eğitime başladı

Askeri birlikten çıkan araçlar

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-Karayolunda seyreden askeri araçlar
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- NATO tarafından Romanya’da düzenlenecek olan Steadfast defender 2021 tatbikatına katılacak olan askeri birlikler eğitimlerine başladı.
Çorlu’da kurulan bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görev alan ve Romanya’da düzenlenecek olan alarm ve yığınaklama tatbikatına katılacak askeri personel konvoyda araç kullanma eğitimine başladı.
Tekirdağ’ın Çorlu ve Kırklareli’nin Babaeski ilçeleri arasında E-80 Otoyolu kullanılarak yapılacak olan eğitime katılan askeri birlikler 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’ndan konvoy halinde çıkış yaptılar. 66.Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli sürücüler ile araç komutanlarına yönelik olarak düzenlenen konvoyda araç kullanma eğitimine ilk gün 66 araç katıldığı ikinci gün de devam edecek eğitimlerin 97 araçla gerçekleştirileceği kaydedildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından askeri birliklerin Romanya’da yapılacak olan Steadfast defender 2021 tatbikatına katılmak üzere yola çıkacakları kaydedildi.
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