NATO savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

- NATO’ya bağlı 4 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Ege Denizi’nden bugün saat 10.15 sıralarında Çanakkale Boğazına giriş yapan Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'Tsibar' adlı savaş gemisi, İtalya Donanmasına ait M- 5556 borda numaralı ‘Alghero’ savaş gemisi, Fransa Donanmasına ait M-645 borda numaralı ‘Orion’ adlı savaş gemisi ve İspanya Donanmasına ait M-35 borda numaralı ‘Duero’ adlı savaş gemileri saat 11.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldular. NATO savaş gemileri, Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısının önünden geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. (UYC
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