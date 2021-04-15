NATO’nun gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana’ya ulaştı

- NATO’nun (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Türkiye’ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana’ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından NATO’nun Türkiye’ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağının Adana’daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştığı duyuruldu. MSB tarafından paylaşımda, “NATO’nun Türkiye’ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askerî personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021 tarihinde Adana’daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı” ifadelerine yer verildi.
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