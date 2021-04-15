Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
NATO’nun gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana’ya ulaştı

NATO’nun gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana’ya ulaştı

MSB tarafından hazırlanan video

( ADANA ) ADANA

Sosyal Medya Askeri Personel 


- NATO’nun (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Türkiye’ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana’ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından NATO’nun Türkiye’ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağının Adana’daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştığı duyuruldu. MSB tarafından paylaşımda, “NATO’nun Türkiye’ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askerî personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021 tarihinde Adana’daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı” ifadelerine yer verildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement