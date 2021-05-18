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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- NATO Genelkurmay Başkanları, Ukrayna ve Gürcistan ile yakın ortaklığı ele aldı

- NATO Genelkurmay Başkanları, Ukrayna ve Gürcistan ile yakın ortaklığı ele aldı

-Peach’in açıklamaları

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Güvenlik Güçleri Basın Toplantısı Toplantı Uluslararası Hükümet 


- NATO üyesi ülkelerin Genelkurmay Başkanları, Ukrayna ve Gürcistan ile yakın ortaklığı ele aldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı sonrası NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach basın toplantısı düzenledi.
Peach, toplantının NATO 2030, NATO’nun askeri stratejik planlaması ve adaptasyonu, NATO liderliğindeki operasyonlar, misyonlar ve faaliyetlerin yanı sıra Ukrayna ve Gürcistan ile yakın ortaklığa odaklandığını açıkladı.
NATO’nun Afganistan’daki varlığı hakkında açıklama yapan Peach, "Afganistan'daki 20 yıla yakın varlığımız sayesinde, Afgan güvenlik güçlerinin kurulmasına yardımcı olduk ve ülkeleri genelinde güvenliği sağlamada liderlik ettiler. Müttefikler olarak, Afganistan ile gelecekteki ilişkilerimiz konusunda yakından istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz" dedi.
NATO’nun Irak’ta koşullu varlığı Irak'ta, Irak hükümeti ile yakın koordinasyon içinde NATO’nun, eğitim misyonuyla varlığını güçlendirdiğini belirten Peach, "Danışmanlık, eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri artık daha fazla Irak güvenlik kurumunu ve Bağdat'ın içindeki ve dışındaki alanları kapsayacak" ifadelerini kullandı. NATO’nun Irak’ta varlığının koşullara dayalı olduğunu belirten Peach, "NATO’nun Irak’taki varlığı, uluslararası terörizme karşı mücadelede önemli bir katkıdır" dedi.
Ukrayna ve Gürcistan Müttefik Genelkurmay Başkanlarının Ukraynalı ve Gürcü meslektaşlarıyla bir araya geldiğini belirten Peach, "Rusya, Ukrayna’nın ve Gürcistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlalleri de dahil olmak üzere, sürekli bir istikrarı bozucu davranış modeli sergilemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Peach ayrıca, Askeri Komite’nin Ukrayna'daki ve çevresindeki güvenlik durumunu ve Ukrayna'daki Silahlı Kuvvetlerin savunma reformunu da ele aldığını bildirdi.
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