- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Türkiye NATO’nun önemli bir müttefikidir”

--Detay



( PARİS ) PARİS



- NATO Savunma Bakanları toplantısının ilk gününün ardından, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye NATO’nun önemli bir müttefikidir” dedi.

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, NATO’nun geleceği ve Afganistan’daki NATO varlığına ilişkin konuları değerlendirmek için 2 günlük toplantı kapsamında video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD'nin yeni Savunma Bakanı Lloyd Austin de katıldı.

Toplantının ilk gününün ardından kameraların karşısına geçen Stoltenberg, Biden yönetimiyle ilk bakanlık toplantısını olan NATO Savunma Bakanları toplantısının olumlu ve teşvik edici bir görüşme olduğunu belirtti.

Stoltenberg, müttefikler arasındaki siyasi koordinasyon sağlamasını ve NATO’nun iklim değişikliğinin güvenlik açısından sonuçlarını ele almak için daha fazlasını yapması gerektiğini savundu. Stoltenberg, NATO’nun teknolojik üstünlüğünü koruması için, "Savunma yeniliği konusunda transatlantik işbirliğini teşvik etmek için daha fazlasını yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Eğitim vurgusu Eğitimin terörle mücadelede sürdürülebilir bir yol olduğunu ifade eden Stoltenberg, NATO’nun ülkelerde eğitim ve kapasitesini geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, "Eğitim, komşularımızın istikrara katkıda bulunmanın ve terörle mücadelenin sürdürülebilir bir yoludur" dedi.

Rusya ve Çin vurgusu Stoltenberg, Rusya ve Çin'e karşı demokratik ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Stoltenberg, "Dünyanın dört bir yanındaki benzer düşünen demokrasilerle siyasi ve pratik işbirliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Böylece Rusya ve Çin gibi değerlerimizi paylaşmayan ülkeler tarafından zayıflatılan kurallara dayalı düzeni koruyabiliriz" dedi.

“NATO'nun ‘stratejik’ kavramı güncellenmeli” Stoltenberg, değişen stratejik ortamı birlikte ele almak, ortak değerlere yeniden bağlanmak ve transatlantik bağı güçlendirmek için NATO'nun “stratejik” kavramının güncellenmesini gerektiğini açıkladı.

NATO’nun savunmaya sürekli yatırım yapması gerektiğini savunan Stoltenberg, “2021 yılının art arda artan savunma harcamalarının 7'inci yılı olacak. 2014’ten bu yana Avrupalı müttefikler ve Kanada ekstra 190 milyar dolar katkıda bulundu. 9 müttefikin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2’sini savunmaya harcaması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Türkiye’ye taziye mesajı Türkiye’ye Kuzey Irak'ta 13 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi nedeni ile başsağlığı dileyen Stoltenberg, “Müttefikler Türkiye ile dayanışma içindedir” dedi.

S-400 yorumu Stoltenberg, Savunma Bakanlarına Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımı hakkında endişelerini dile getirdiğini açıkladı.

Stoltenberg, "S-400 füzelerinin Rusya tarafından satın alınmasına ilişkin Türkiye ile ilgili endişelerimi dile getirdim. NATO müttefikleri ile çalışmanın avantajını vurguladım" dedi.

"Türkiye önemli bir müttefik" Türkiye’nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye NATO’nun önemli bir müttefiktir, bunu anlamak için haritaya bakmak yeterlidir. Türkiye özellikle Irak ve Suriye arasında önemli bir müttefiktir. Irak'ın kurtarılması DEAŞ’tan kurtulması için Türkiye'deki hava ve lojistik üsleri çok önemlidir. Türkiye en çok terörist saldırıya uğrayan ülkedir ve milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığı için önemli bir müttefiktir. Elbette farklılıklarımız var ama bu forum konuşmak için iyi bir fırsattır" şeklinde konuştu.





loading...