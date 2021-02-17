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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Türkiye’ye taziye mesajı

- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Türkiye’ye taziye mesajı

Stoltenberg'in açıklaması

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Başsağlığı Taziye Mesajı Terörist Saldırı Basın Toplantısı Saldırı 


- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’ye Kuzey Irak'ta 13 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi nedeni ile başsağlığı dileyerek, “Müttefikler Türkiye ile dayanışma içindedir” dedi.
NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, NATO’nun geleceği ve Afganistan’daki NATO varlığına ilişkin konuları değerlendirmek için 2 günlük toplantı kapsamında video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD'nin yeni Savunma Bakanı Lloyd Austin de katıldı.
Toplantının ilk gününün ardından kameraların karşısına geçen Stoltenberg, Türkiye’ye Kuzey Irak'ta 13 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi nedeni ile başsağlığı dileyerek, “Müttefikler Türkiye ile dayanışma içindedir” dedi.
S-400 yorumu Stoltenberg, Savunma Bakanlarına Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımı hakkında endişelerini dile getirdiğini açıkladı.
Stoltenberg, "S-400 füzelerinin Rusya'dan satın alınmasına ilişkin Türkiye ile ilgili endişelerimi dile getirdim. NATO müttefikleri ile çalışmanın avantajını vurguladım" dedi.
"Türkiye önemli bir müttefik " Türkiye’nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye NATO’nun önemli bir müttefiktir, bunu anlamak için haritaya bakmak yeterlidir. Türkiye özellikle Irak ve Suriye arasında önemli bir müttefiktir. Irak'ın DEAŞ’tan kurtulması için Türkiye'deki hava ve lojistik üsleri çok önemlidir. Türkiye en çok terörist saldırıya uğrayan ülkedir ve milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığı için önemli bir müttefiktir. Elbette farklılıklarımız var ama bu forum konuşmak için iyi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.
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