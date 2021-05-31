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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları yarın video konferans ile görüşecek - Belarus'un ittifak karargahına erişimi kısıtlandı

- NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları yarın video konferans ile görüşecek - Belarus'un ittifak karargahına erişimi kısıtlandı

Basın toplantısından detay

( BRÜKSEL ) - NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları yarın video konferans ile görüşecek- Belarus'un ittifak karargahına erişimi kısıtlandı BRÜKSEL

Yolcu Uçağı Basın Toplantısı Toplantı Askeri Eğitim Uluslararası 


- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri ve Savunma Bakanlarının yarın video konferans ile görüşeceğini ve toplantılara başkanlık edeceğini ifade etti.
Stoltenberg ayrıca, Ryanair krizi sonrası Belarus'un NATO diplomatik misyonundaki personelin ittifakın karargahına erişimlerinin kısıtlandığını bildirdi. NATO Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları yarın video konferans yolu ile görüşecek. NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg toplantılar öncesi düzenlediği basın toplantısında, 14 Haziran'daki NATO Zirvesini hatırlatarak, yarın NATO Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanlarının ayrı ayrı video konferans ile görüşeceğini ve toplantılara başkanlık edeceğini belirtti.
Stoltenberg, toplantılarda Afganistan, Rusya ve Belarus’taki gelişmelerin ele alınacağını ifade ederek, “Afganistan'daki angajmanımızın gidişatı da dahil olmak üzere bir dizi konuyu ve Ukrayna ile Belarus’taki gelişmeleri tartışacağız” dedi.
Düzenlenecek olan NATO Zirvesini ittifak ve toplu güvenlik için çok önemli bir an olarak nitelendiren Stoltenberg, bakanların söz konusu konular dışında 14 Haziran'daki NATO Zirvesine odaklanacaklarını açıkladı.
Stoltenberg, “Daha rekabetçi ve öngörülemeyen bir dünyada, transatlantik birliğe ihtiyacımız var. Avrupa ve Kuzey Amerika, NATO'da birlikte güçlü duruyor. Dolayısıyla NATO 2030 girişimimizin amacı ittifakımızı geleceğe hazırlamaktır. Geçtiğimiz aylarda Müttefikler yakın ve yapıcı bir şekilde istişarelerde bulundular. Hala yapmamız gereken işler var. Hepimiz iddialı ve ileriye dönük kararlar almamız gerektiği konusunda hemfikiriz” dedi.
“Uluslararası kurallara dayalı düzenin korunmasında daha büyük bir rol oynayacağız” Stoltenberg, “Önce birliğimizi pekiştireceğiz. Altyapı, tedarik zincirleri ve iletişim dahil olmak üzere dayanıklılığa daha fazla odaklanarak. NATO'nun güvenlik yaklaşımını genişleteceğiz. Teknolojik üstünlüğümüzü keskinleştirmek için de kararlar alacağız. Değerlerimizi ve çıkarlarımızı savunmak ve uluslararası kurallara dayalı düzenin korunmasında daha büyük bir rol oynayacağız” ifadelerini kullandı. NATO’ya daha fazla yatırım çağrısı "Avrupalı Müttefikler ve Kanada'nın art arda yedi yıldır yaptığı artışlarla doğru yoldayız. İvmeyi devam ettirmemiz gerekiyor. Daha fazla harcamalıyız" diyen Stoltenberg, "Bu nedenle, Müttefikler birlikte daha fazla yatırım yapmalıdır. Çünkü kaynaklarımızı birleştirmek bir güç çarpanıdır. Ortak güvenliğimizi artırmanın daha etkili bir yoludur ve hem kendi halkımıza hem de herhangi bir potansiyel düşmana güçlü bir birlik ve kararlılık mesajı gönderir" ifadelerine yer verdi. “Bir milyar insanımızı savunmak için birlikte durmaya devam etmeliyiz” Stoltenberg, “NATO, Avrupa ve Kuzey Amerika'yı bir araya getirir. Küresel rekabet çağına uyum sağlamaya devam etmeliyiz. Bir milyar insanımızı savunmak için birlikte durmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.
Belaruslu personelin NATO karargahına erişimine kısıtlama Ryanair’e ait yolcu uçağının Belarus’un başkenti Minsk’e zorla indirilmesi ve Belaruslu muhalif gazetecinin gözaltına alınmasını kınayan Stoltenberg, Belarus'un NATO diplomatik misyonundaki personelin ittifakın karargahına erişimlerinin kısıtlandığını açıkladı.
Daha fazla ayrıntı vermeyen Stoltenberg, "Belarus personelinin NATO karargahına erişimini kısıtlamaya karar verdik" dedi.
Belarus’un 1992’den bu yana NATO ile bağları bulunuyor NATO üyesi olmayan Belarus'un, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1992'den bu yana NATO ile bağları bulunuyor. 1998'den bu yana ise Belarus, NATO'da diplomatik bir misyon sürdürüyor. Belarus personeli, silah kontrolü ve askeri eğitim gibi konuları ele alan bir işbirliği ortaklığının parçası olarak NATO ve NATO ülkelerindeki seminerlere ve toplantılara katılabiliyordu.
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