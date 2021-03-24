- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi - Stoltenberg: 'Rusya yurtdışında saldırgan davranış şeklini arttırdı'



- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumunun ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Yıllarca süren baskı ve anlamlı bir diyaloğa girme çabalarına rağmen Rusya, yurtiçinde baskıcı, yurtdışında saldırgan davranış şeklini arttırdı" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel’de dün NATO Karargahında başlayan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün sona erdi. Toplantının ikinci gün oturumunun ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kameraların karşısına geçti. Stoltenberg, Rusya'nın görüşüldüğü toplantıya yakın ortaklar Finlandiya ve İsveç'in yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de katıldığını hatırlattı. Rusya ile ilişkilerin çok çetin olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Yıllarca süren baskı ve anlamlı bir diyaloğa girme çabalarına rağmen Rusya, yurtiçinde baskıcı, yurtdışında saldırgan davranış şeklini arttırdı. Rusya'da siyasi muhalefetin şiddetli bir şekilde ezildiğini görüyoruz ve tutuklanan Alexei Navalny ve diğer barışçıl göstericilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

"Rusya Batı Balkanları istikrarsızlaştırıyor" Stoltenberg, "Rusya yurtdışında Ukrayna, Gürcistan ve Moldova da dahil olmak üzere komşularını zayıflatıyor ve istikrarsızlaştırıyor. Belarus üzerindeki baskıyı destekliyor ve Batı Balkanlar bölgesine müdahale etmeye çalışıyor" diyerek eleştirilerini sürdürdü. Rusya'nın Baltık'tan Karadeniz'e, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da ve Akdeniz'den Kuzey Kutbu'na kadar askeri faaliyetlerini arttırmaya devam ettiğini vurgulayan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Rusya'nın dezenformasyon ve propagandasını, seçimleri etkileme çabalarını, siber saldırılarını ve siyasi muhaliflere karşı kimyasal silah kullanmasına karşı tepki gösterdiğini belirtti.

Rusya'ya karşı AB ile iş birliği vurgusu "NATO'nun tepkisi sağlam ve tutarlıdır" diyen Stolteberg, "Rusya'nın eylemlerine cevaben NATO, bir nesilde toplu savunmamızın en büyük takviyesini gerçekleştirdi. Hibrit ve siber savunmamızı arttırdık. Rusya'nın eylemlerine karşı AB ve yakın ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Nükleer Silahların Azaltılması Anlaşması Stolterberg, "Müttefikler, caydırıcılığımızı ve savunmamızı gözden geçirmeye ve uyarlamaya devam etmemiz gerektiği konusunda hemfikir. Artan Rus füze tehdidi de dahil. Tüm müttefikler, nükleer silahların kontrolüne sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor" dedi.

ABD ve Rusya arasındaki nükleer silahların kontrolünü sağlayan New START Anlaşması'nın (Stratejik Silahların Azaltılması) 5 yıllığına uzatılmasını hatırlatan Stolterberg, "Müttefikler, New START Antlaşması'nın uzatılması yönündeki son kararı memnuniyetle karşılıyorlar" ifadelerini kullandı. "Rusya'nın yeni nükleer silahlar konuşlandırmaya devam ettiğini görüyoruz" Anlaşmanın uzatılmasının, uluslararası nükleer silah kontrolünü daha da güçlendirme çabasının başlangıcı olması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Rusya'nın yeni ve istikrarsızlaştırıcı nükleer silahlar konuşlandırmaya devam ettiğini görüyoruz. Daha fazla silahı ve Çin gibi daha fazla ülkeyi kapsayan anlaşmalara ihtiyacımız var. Bu yüzden silah kontrol rejimi yeni gerçekleri hesaba katmalıdır" şeklinde konuştu.

Stoltenberg, "NATO’nun silahların kontrolü, silahsızlanma ve silahların yayılmasının önlenmesine yönelik güçlü ve uzun süreli bir taahhüdü vardır ve bizler, barışı korumaya yardımcı olduğu için silahların kontrolünün geleceği konusunda Avrupa ve Kuzey Amerika için eşsiz bir platform olmaya devam ediyoruz" dedi.





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