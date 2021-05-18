Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- NATO Askeri Komitesi toplandı: Türkiye'yi Orgeneral Güler temsil ediyor

- NATO Askeri Komitesi toplandı: Türkiye'yi Orgeneral Güler temsil ediyor

açılış konuşmasından detay

Siber Saldırı Hava Sahası Toplantı Genelkurmay Saldırı 

-toplantıdan detay

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

- NATO ülkeleri genelkurmay başkanlarının katıldığı Askeri Komite Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında başladı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı başladı.
Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantının açış konuşmasını NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach gerçekleştirdi. Peach, Kanada'dan Korgeneral Wayne Eyre, Karadağ'dan General Milutin Djurovic, Hollanda'dan General Onno Eichelsheim ve İspanya'dan Teodoro Lopez Calderon'un askeri komitenin yeni üyeleri olduğunu belirtti.
Rusya ile ilgili açıklamada bulunan Peach, "Rusya'nın, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri ile Ukrayna sınırına takviyeleri de dahil olmak üzere istikrarsızlaştırıcı saldırgan eylemleri devam ediyor. Sınıra yakın Rus askerlerinin sayısında bir miktar azalma görmemize rağmen silahlar ve teçhizat dahil 10 binlerce kişi orada kaldı. Bu nedenle NATO’nun ilgili tüm denizlerde ve hava sahasında tetikte kalması ve hareket özgürlüğümüzü koruması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Peach, Rusya'nın NATO-Rusya Konseyi toplantısı yapma teklifini yanıtsız bırakmasında üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Rusya’nın eylemleri bunu mümkün kıldığında Rusya ile yapıcı bir ilişki kurmaya devam ediyoruz" dedi.
NATO’nun gelişmekte olan ve yıkıcı teknolojilere yatırım yaptığını kaydeden Peach, "Uluslararası terörizm tehdidiyle yüzleşmeye devam ediyoruz. Neredeyse her gün kötü niyetli siber saldırılarla karşı karşıyayız" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Dakika Dakika 15 Temmuz! Kanlı Gecenin Milletin Zaferine Dönüştüğü O AnDakika Dakika 15 Temmuz! Kanlı Gecenin Milletin Zaferine Dönüştüğü O An
Erdoğan'dan Katar'daki Birliğe ZiyaretErdoğan'dan Katar'daki Birliğe Ziyaret
Darbecilerin Güldüren Yalanlarını Deliller ÇürütüyorDarbecilerin Güldüren Yalanlarını Deliller Çürütüyor
Darbecilerden Pes Dedirten Yalanlar!Darbecilerden Pes Dedirten Yalanlar!
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Darbeciler Hakim Karşısına ÇıkıyorDarbeciler Hakim Karşısına Çıkıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement