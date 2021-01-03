Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Nashville'de bir otelin çatısından iki paraşütlü atladı

Nashville'de bir otelin çatısından iki paraşütlü atladı

Atlamaya ilişkin görüntüler

( NEW YORK ) NEW YORK

Sosyal Medya Çatı Katı Polis Bild 


- Cuma günü ABD’nin Nashville eyaletindeki Grand Hyatt otelinin çatı katındaki bardan paraşütle atlayan iki adam, bar müşterileri arasında "kitlesel paniğe" neden oldu. Metro Nashville Polisi'nin olay raporuna göre, otel güvenliği, polise iki adamın cuma akşamı otelin 25. katındaki çatının çıkıntısına yaklaştığını ve oradan atladığını söyledi.

Rapora göre, paraşütlüler atladığında, bardaki müşteriler çığlık atmaya başladı ve bir "kitlesel panik" yaşandı. Tanıklar, atlayan iki adamın yolun karşısındaki park yerine paraşütle iniş yaptığını, indikten sonra da park halindeki bir arabaya binip uzaklaştıklarını bildirdi. Bardaki bir müşteri olayın video görüntülerini sosyal medyada bu şekilde yayınladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı