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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- NASA, SpaceX roketi ile 4 astronotu uzaya fırlattı

- NASA, SpaceX roketi ile 4 astronotu uzaya fırlattı

fırlatma işleminden detaylar

( FLORIDA ) FLORIDA

Tron Uzay Yolculuğu 


- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketi ile 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlattı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in ikinci kez gerçekleştirilen uzay yolculuğu kapsamında 4 astronot, Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıldı. "Crew-2" adı verilen görev için Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezinden uzaya fırlatılan Crew Dragon uzay aracındaki NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur ile birlikte Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu? Akihiko Hoshide ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, 6 ay boyunca istasyonda kalacak. Crew 2'nin pilotu McArthur, Crew Dragon'un ilk kadın pilotu ve diğer astronotlarla SpaceX kapsülüne binen 2. kişi olarak tarihe geçti. Söz konusu uzay yolculuğu, NASA'nın özel şirket SpaceX ile uzaya gerçekleştirdiği 2., SpaceX'in toplamda 3. seferi oldu.
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