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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- NASA, Perseverance’nin Mars'a iniş anına ait görüntüleri paylaştı

- NASA, Perseverance’nin Mars'a iniş anına ait görüntüleri paylaştı

-Uzay aracının Mars’a iniş anına ait görüntüler

(WASHINGTON) WASHINGTON

Tron Görev Süresi Atmosfer Karbon Oksijen 


- NASA, yeni nesil uzay aracı Perseverance’nin Mars'a yaptığı başarılı iniş anına ait görüntüleri paylaştı. NASA, Mars'taki potansiyel yaşam izlerini araştırmak ve Mars'a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için 30 Temmuz 2020’de ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan yeni nesil uzay aracı Perseverance'yi uzaya fırlatmıştı. 19 Şubat’ta Mars’a başarılı şekilde iniş yapan Perseverance, "Merhaba Dünya, sonsuz evime ilk bakışım" mesajı ile çektiği ilk görüntüyü Dünya’ya yollamıştı. NASA, Perseverance’nin Mars’ta 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezerk Krateri adı verilen bölgeye yaptığı başarılı inişe ait yeni görüntüleri paylaştı. Perseverance’in 1 Mars yılı (Yaklaşık 1 Dünya yılı) boyunca toplayacağı 500 gram kaya ve toprak örneğini Dünya’ya getirmesi planlanıyor. Perseverance'in ayrıca görev süresi boyunca karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinde gelecekteki astronotlar için oksijen üretilmesi üzerine bir deney yapması bekleniyor.
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