Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
NASA’nın gözdesi Van Gölü gelin ve damatların uğrak yeri oldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
NASA’nın gözdesi Van Gölü gelin ve damatların uğrak yeri oldu

NASA’nın gözdesi Van Gölü gelin ve damatların uğrak yeri oldu

Gelin ve damadın gelişi

Ölümsüz Yarış Düğün Sezonu Çekim Fotoğrafçılık 

-Van Gölü sahilinde nikah kıyılması
-Gelen ve damasın sahilde yürümesi
-Gelin ve damadın fotoğraf çektirmesi
-Gelin ve damat ile röportaj
-Fotoğrafçı ile röportaj

( BİTLİS ) BİTLİS

- NASA’nın düzenlediği yarışmada fotoğrafı birinci seçilen Van Gölü, gelin ve damatların uğrak yeri oldu. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli en fazla oy alarak birinci seçilmişti. Bunun üzerine özellikle bölge halkı tarafından yazın en çok tercih edilen mekanların başında gelen Van Gölü sahilleri, düğün sezonuyla birlikte gelin ve damakları da ağırlamaya başladı.
Turkuaz görüntüsü ve el değmemiş koylarıyla ilgi gören Van Gölü sahillerinde gelin ve damatlar bol bol fotoğraf çekerek mutlu günlerini ölümsüzleştiriyor. Tatvan’da fotoğrafçılık yapan Ejder Bakırhan, gelin ve damatların dış çekim için özellikle Van Gölü’nün sahillerini tercih ettiklerini ve bunun da tanıtım için çok güzel olduğunu belirtti.

İlgili Foto Galeriler
Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2014Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2014
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Çocukların Gözünden Yeryüzü Uluslararası Genç Fotoğrafçılık Yarışması KazananlarıÇocukların Gözünden Yeryüzü Uluslararası Genç Fotoğrafçılık Yarışması Kazananları
Çocukların Gözünden Yeryüzü Uluslararası Genç Fotoğrafçılık Yarışması FinalistleriÇocukların Gözünden Yeryüzü Uluslararası Genç Fotoğrafçılık Yarışması Finalistleri
''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı