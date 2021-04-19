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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- NASA helikopteri Ingenuity Mars’ta ilk uçuşunu yaptı

- NASA helikopteri Ingenuity Mars’ta ilk uçuşunu yaptı

Helikopterin uçma anı

Minyatür Helikopter 

-NASA merkezinden görüntü

( CALİFORNİA ) CALİFORNİA

- ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars’a gönderilen minyatür helikopter Ingenuity'nin ilk uçuşunun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin şubat ayında Perseverance görevi kapsamında Mars'a gönderdiği minyatür helikopter Ingenuity, bugün ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Uçuşla ilgili elde edilen verilerin yaklaşık 3 buçuk saat sonra dünyaya ulaştığı belirtildi. NASA’dan yapılan açıklamada, helikopterin yaklaşık 3 metre kadar yükseldiği ve bir dakikadan daha az bir süre havada kaldıktan sonra geri döndüğü açıklandı. Ingenuity, NASA'nın Perseverance adlı keşif aracının içinde 18 Şubat'ta Mars'a iniş yapmıştı. Perseverance'a bağlı halde duran helikopterin 11 Nisan’da ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanırken, çıkan sorun nedeniyle uçuşun ertelenmesine karar verilmişti.
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