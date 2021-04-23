Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
NASA’dan 'Akyaka Azmak Nehri' paylaşımı

NASA’dan 'Akyaka Azmak Nehri' paylaşımı

Akyaka ve kadın azmağı drone görüntü

Sosyal Medya Yarış Online Yabancı Turist Aktüel 

-Kadın azmağı aktüel görüntü

( MUĞLA )-ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)’nın resmi Instagram hesabından 22 Nisan Dünya Gününde Muğla’nın Ula ilçesindeki ‘Sakin Kent’ Akyaka’daki Kadın Azmağı’nın görüntüsü paylaşılarak “Vay be ... güzelliğini yaşayın” notu düştü. MUĞLA

- ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği ‘Dünya Turnuvası’ adlı online fotoğraf yarışmasında Astronot Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016’da çekilen Van Gölü fotoğrafı birinci seçilmişti. NASA tarafından heyecana neden olan ikinci paylaşım ise 22 Nisan Dünya Günü’nde geldi. NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden Muğla’nın Ula ilçesine bağlı ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka’da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tekne ile gezi yaptığı ‘Kadın Azmağı’ ile ilgili paylaşım yaptı. NASA’nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Azmak Nehri'nin güzelliğine vurgu yapılırken , “Vay be ... güzelliğini yaşayın” notu düştü. Çağatay Yurtyapan tarafından gönderilen Kadın Azmağı videosunun NASA tarafından paylaşılması Muğla'da heyecana neden oldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement