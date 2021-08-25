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Narkotikten uyuşturucu haplarla 'Aşı ol' çağrısı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Narkotikten uyuşturucu haplarla 'Aşı ol' çağrısı

Narkotikten uyuşturucu haplarla 'Aşı ol' çağrısı

- Uyuşturucu operasyonu, ele geçirilen malzemeler

( ERZİNCAN ) - Narkotikten uyuşturucu haplarla "Aşı ol" çağrısı- Uyuşturucu ticaretinden 4 zanlı tutuklandı ERZİNCAN

Operasyon Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Gözaltı 


- Erzincan’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 46.79 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Narkotik polisi, uyuşturucu haplarla 'Aşı ol' yazarak çağrıda bulundu. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonda; O.Ş. (25) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada evde bulunan O.Ş. (25), B.İ. (23), B.A. (25) ve H.E.G (19) isimli şahıslar TCK 188 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçu kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; satışa hazır vaziyette 99 fişek toplam daralı ağırlığı 46,79 gram sentetik kannabinoid (bonzai), sentetik kannabinoid (bonzai) yapımında kullanıldığı değerlendirilen sinek ilacı, sentetik kannabinoid (bonzai) içiminde kullanılan düzenek, uyuşturucu madde ticaretinden ele geçirildiği değerlendirilen toplamda bin 40 TL. ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak TCK 188 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçu kapsamında gözaltına alınan O.Ş. (25), B.İ. (23),B.A. (25) ve H.E.G (19) isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA-AA-Y)
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