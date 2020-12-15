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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Narkotik polislerinden ‘Ohh’ mesajı

Narkotik polislerinden ‘Ohh’ mesajı

Araçta polisin araması

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Narkotik Terör Örgütü 

-Narkotik köpeğinin uyuşturucuyu bulması
-Uyuşturucunun çıkarılması
-Video sonunda 'Ohh' yazılı fotoğraf

( ADIYAMAN )- Polislerden Bakan Soylu’nun ‘Ohh’ seslenişine anlamlı mesaj ADIYAMAN

- Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütünün en önemli gelir kaynaklarından birisi olan uyuşturucu operasyonunda ‘Ohh’ mesajı verildi.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapmış oldukları çalışmalar kapsamında şüphe üzerinde durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği Miror’unda katıldığı aramada araçtan 51 gram bonzai ham maddesi ile 38.6 gram satışa hazır bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen 51 gram ağırlığındaki bonzainin ham maddesinden yaklaşık 30 kilogram bonzai uyuşturucu elde edildiği öğrenildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken Y.A., isimli şahıs ise gözaltına alındı. Narkotik polisleri uyuşturucu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM’de yaptığı konuşmada kullandığı ‘Ohh’ ifadeleri yazdı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-LO-Y)
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