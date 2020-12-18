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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Narkotik köpeği otomobilde uyuşturucu buldu

Narkotik köpeği otomobilde uyuşturucu buldu

Narkotik köpeği otomobilde arama yaparken görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

Amfetamin Uyuşturucu Bild Metamfetamin 


- Niğde'de Suriye uyruklu 4 kişinin bulunduğu bir otomobilde yapılan aramada, 98,56 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, otomobilde bulunan F.H'nin kucağında bulunan bebeğin battaniyesinin içinde 98,56 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
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