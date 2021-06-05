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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Narkotik köpeği 'Larissa' uyuşturucu maddelerini böyle buldu

Narkotik köpeği 'Larissa' uyuşturucu maddelerini böyle buldu

Köpek ile ticari takside arama

Ticari Taksi Hint Keneviri Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Köpeğin aracın içerisinde uyuşturucu bulması
-Polisin uyuşturucuları kontrol etmesi

( TEKİRDAĞ )- Aramalarda 2 kişi gözaltına alındı- Aramalarda, skunk, hap, matefetamin, hint keneviri olmak üzere çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin bulunduğu araçtan ve yaşadıkları ikametlerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve hint keneviri ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik şüpheli bir ticari taksiyi durdurdu. Narkotik köpeği Larissa'nın da kullanıldığı aramada 115 gram ve 6 fişek skunk, 4 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 18 adet fişek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 915 TL para ele geçirildi. İkametlerinden kenevir çıktı Araçtaki şüphelilerin ikametlerinde de yapılan aramalarda, toplam 42 kök hint keneviri maddesi, 72 adet uyuşturucu maddelerden extacy hap, 27 fişek skunk, o.48 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirmesinde kullanılan sıvı gübre, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan şeffaf kilitli poşetler ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan Ö.S. ve A.K. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.
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