Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Narkotik köpeği Galya, 900 gram metamfetamin buldu

Narkotik köpeği Galya, 900 gram metamfetamin buldu

Köpeğin araçta yaptığı uyuşturucu araması

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Harekete Geç Narkotik Köpek 

-bulunan uyuşturucudan detaylar
-şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-maddelerin fotoğrafları

( BURSA )- Bursa’da narkotik köpekli uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı BURSA

- Bursa’da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği Galya’nın katılımıyla 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi de gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde F.Ç., H.T., M.O., M.K. ve Ş.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polisler, şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 1'i kadın olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, toplam 900 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar bonzai ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Otomobilin arka koltuğuna ve çeşitli bölmelerine saklanan uyuşturucu maddeler, narkotik köpeği Galya sayesinde bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement