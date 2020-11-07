Narko ve PÖH ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 48 şüpheli gözaltında

-Polisin merdiven çıkışından görüntü

-Polisin kapıyı kırmasından görüntü

-Polisin evdeki eşyaları incelemesinden görüntü

-Evde bulunan mermi ve uyuşturucu taşıyıcısından görüntü

-Dışarıya atılan uyuşturucu kullanmak için kullanılan maddelerden görüntü

-Uyuşturucu taratmak için kullanılan teraziden görüntü

-Alüminyum Folyonun içindeki uyuşturucu maddesinden görüntü

-Bulunan silahlardan görüntü

-ele geçirilenlerin fotoğrafı



( DENİZLİ )- Denizli ve Ayfonkarahisar’da eş zamanlı şafak operasyonu: 48 şüpheli gözaltı- Uyuşturucu madde satın alan 35 kişiye yasal işlem gerçekleştirildi- Şafak operasyonu kapsamında 48 şüphelinin sorgulaması devam ediyor DENİZLİ



- Denizli’de narkotik ekipleri ve özel harekat timleri tarafından Denizli ve Afyonkarahisar’da 10 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon öncesinde ise cezaevinde 4 şüphelinin bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden uyuşturucu aldıkları tespit edilen 35 kişi ile birlikte toplamda 48 şüpheli gözaltına alınarak emniyete sevk edildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Polis Özel Harekat Timi (PÖH) katılımları ile Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatlar doğrultusunda, Denizli’ye yüklü miktarda uyuşturucu getirdikleri ve madde ticareti yaptıkları belirlenen zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Denizli’de 9, Afyonkarahisar’da 1 olmak üzere toplamda 10 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Kapsamlı olarak gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu suçlarından yakalanan ve cezaevinde bulunan 4 şüpheli ile birlikte toplamda 9 şüpheli şahıs yakalanarak soruşturma dosyasına dahil edildi. Gizlenen uyuşturucular tek tek ortaya çıktı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Polis Özel Harekat Timi (PÖH) şüphelilerin bulundukları ikametlerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli şekilde saklanmış ve evlerin farklı bölümlerinde bulunan yerlerden, 15 fişek halinde 20 gram metamfetamin, 23 paket halinde 179 gram eroin maddesi, 1 gram esrar, 2 adet methadone hap, 1 adet suboxone hap, 1 birim sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şafak baskınında 48 şüphelinin sorgulaması devam ediyor Operasyon kapsamında daha önce tutuklanan ve şafak baskınında gözaltına alınan şüphelilerden uyuşturucu madde satın alan 35 şüpheli, temin ettikleri uyuşturucu maddeler ile yakalandı. Operasyonda yakalanan 35 şüpheli uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen operasyonda cezaevinde bulunan 4 şüpheli ile birlikte toplamda 9 şüpheli emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. Operasyon ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



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