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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
'Narko Tır' Sultanbeyli Meydanı'nda

'Narko Tır' Sultanbeyli Meydanı'nda

Narko Tır' da bilgilendirme

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Farkındalık Allah 

-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek için İstanbul'da birçok noktayı gezen Narko Tır'ın son durağı İstanbul Sultanbeyli Meydanı oldu. Narko TIR, uyuşturucu kullanımının engellenmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlandı. Kent ve ilçe merkezlerinde konuşlanan TIR’da bulunan ekranlarda uyuşturucu madde kullanımının zararlarını anlatan görseller ve bilgiler yer alıyor. Ayrıca, “Uyuşma Uyan” projesi ve “UYUMA” uygulaması tanıtılıyor. Gençlere “En İyi Narkotik Polisi Anne” konulu broşürler dağıtılıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik birimlerince TIR’a pandemi nedeniyle gruplar halinde ziyaretçi alınıyor. Narkotik polisleri, grupları uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendiriyor. TIR’ı ziyaret eden vatandaşlar, polislere teşekkür ederek, memnuniyetlerini diye getirdi. Narko TIR, Sultanbeyli Meydanından sonra Ümraniye’de konuşlanacak. Narkotik Tırı ziyaret eden Alper Türkmen, “Narkotik Tır çok güzel bir çalışma olmuş. Emek verenlere çok teşekkür ederiz. Ben bu kadar ayrıntılı bilgi edinebileceğimi düşünmemiştim. Bir davete icabet ettik ama gerçekten etrafımızda gördüğümüz gençlerin ruh hallerini anlamak adına bize bir öngörü oldu diyebilirim. Bize çok güzel bir sunum gerçekleşti. İnşallah bu eğitimleri gençlere yönelik olarak yaş aralığını daha aşağı seviyesine indirgeyebilirsek bu beladan ülkemizi vatandaşlarımızı daha iyi koruyacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.
(AZ-
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