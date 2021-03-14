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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
‘Narko Şahin’ operasyonunda 27 gözaltı

‘Narko Şahin’ operasyonunda 27 gözaltı

Emniyet tarafından paylaşılan görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Dedektör Köpek 


- Gaziantep’te, 8 saat süren helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep’te, 830 polis, helikopter, drone, dedektör köpekler ve Özel Harekat timlerinin katıldığı operasyonda ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına darbe vuruldu. 27 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 6 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda hap ele geçirildi. Operasyona ilişkin Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, operasyonun Yeditepe, Güneykent, Konak, Çağdaş ve Cumhuriyet Mahallelerinde gerçekleştiği belirtildi. Başta, Narkotik-Asayiş olayları olmak üzere 32 ayrı adrese operasyon düzenlediği kaydedilen açıklamada, bin 485 araç ve 4 bin 636 şahıs üzerinde arama yapıldığı, aramalarda 3 Kilo 370 gram esrar, 1 Kilo 468 gram metamfetamin, 675 gram sentetik kannabinoid, 357 gram Eroin ve çok sayıda uyuşturucu madde yakalandığı ifade edildi.
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