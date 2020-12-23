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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Narenciye ve nar hırsızı suç üstü yakalandı

- Narenciye ve nar hırsızı suç üstü yakalandı

Otomobilden görüntü

Jandarma Bild Akalan İtiraf Hırsız 

-Otomobil içinden görüntü
-Portakal ve narlardan görüntü
-Otomobilinin bagajındaki meyvelerden görüntü
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-Ulaşım: Montaj tünelinden geçildi..

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de jandarma ekipleri, otomobiliyle portakal ve nar çalan bir kişiyi suç üstü yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasat döneminde olan meyve bahçelerinde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik devriyeleri sıklaştırdı. Bu kapsamda Iğdır Mahallesi'nde aşırı yüklü bir şekilde seyreden bir otomobilden şüphelenen ekipler, bir müddet takip ettikten sonra aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada çuvallar içerisinde 800 kilo portakal ile 50 kilogram nar bulundu. Otomobil sürücüsü, portakal topladığı bahçenin kendisine ait olduğunu ispat edemezken, meyveleri başkasına ait birinin bahçeden çaldığını itiraf etti. Şahıs gözaltına alınarak, jandarmaya götürüldü. (KRY-
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