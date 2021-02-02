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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Narenciye hırsızlarına 'termal kameralı drone' önlemi

Narenciye hırsızlarına 'termal kameralı drone' önlemi

Polisleri karakoldan çıkması

Polis Termal Kamera Kamera Hırsız Şili 

-Dronelerin görüntüleri
-Dronların havalanması
-Drone’nu kullanan kişilerden görüntüler
-Dronların bahçe içerisinde tarama yaparken görüntüsü
-Polislerden görüntüler
-Bekçilerin yaya olarak tarama yapması

( ADANA ) - Narenciye hırsızlarına "termal kameralı drone" önlemi- Adana'da emniyet, narenciye bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının önüne geçmek için 120 kişilik ekip kurdu ADANA

- Adana’da narenciye bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının önüne geçmek için polis bahçelerde termal kameralı dronlarla denetim yaptı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, narenciye bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının önüne geçmek için 120 kişilik ekip kurdu. Motosikletli Yunus Timleri Amirliği, Yüreğir devriye ekipleri ve bekçilerin katılımıyla narenciyle bahçelerinde denetim yapıldı. Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesinde bulunan narenciye bahçeleri yaya olarak ve araçlarla yapılan denetimin yanı sıra, termal kameralı drone ile bölgedeki bahçelerin tamamı tarandı. Yapılan denetimde herhangi hırsızlık olayına rastlanmadı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü yaşanan hırsızlıkların önüne geçmek için dronlu denetimlerine devam edecek. (CNK-
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